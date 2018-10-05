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Bayern Münih, Cengiz Ünder için Roma'ya 60 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor

Roma'da sezona harika başlayan Cengiz Ünder'in peşine düşen Bayern Münih'in 60 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

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Roma forması giyen ve son 2 haftada yükselişe geçen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in ismi transfer dedikodularına karışmaya başladı.

İtalyan basını, 21 yaşındaki genç yıldız adayı için Bayern Münih'in devreye girdiğini yazdı. Arjen Robben'in 34 yaşına gelmesi nedeniyle bir kanat oyuncusu arayışına giren Alman ekibinin, Cengiz Ünder için 60 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ifade edildi.

Milli oyuncuyu birkaç aydır izleyen ve gelişiminden memnun kalan Bayern Münih'in, Cengiz'in düşük maaşı nedeniyle de istekli olduğu kaydedildi.

"ARSENAL VE MANCHESTER CITY DE İZLİYOR"

Cengiz Ünder'in peşinde Arsenal ve Manchester City'nin de olduğu kaydedilirken, Roma'nın önümüzdeki yazdan itibaren teklifleri dinlemeye hazır olduğu vurgulandı.

Bu sezon Roma'da 7 maçta 525 dakika süre alan Cengiz Ünder, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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