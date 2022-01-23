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Spor

Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Hertha Berlin'i 4-1 mağlup etti.

AA23 Ocak 2022 Pazar 22:54 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 22:54
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1 yendi.

Bayern Münih Bundesliga'nın 20. haftanın kapanış maçında Olimpiyat Stadında Hertha Berlin'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 25. dakikada Corentin Tolisso, 45. dakikada Thomas Müller, 75. dakikada Leroy Sane ve 79. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hertha Berlin'in tek golü 80. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'tan geldi.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı ve ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 6 puan önünde yer alıyor.

Hertha Berlin ise 22 puanla 13. sırada kaldı.

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