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Spor

Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Freiburg'u 4-1 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti.

2 Nisan 2022 Cumartesi 18:48 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 18:48
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Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Freiburg ile karşı karşıya geldi.

Ligin 28. haftasından oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Leon Goretzka, 73. dakikada Serge Gnabry, 82. dakikada Kingsley Coman ve 90. dakika Marcel Sabitzer kaydetti. Freiburg'un tek golü ise 63. dakikada Nils Petersen'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 66'ya yükseltti. Freiburg ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih kendi sahasında Augsburg ile karşılaşacak. Freiburg ise Frankfurt deplasmanına gidecek.

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