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Spor

Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i devirdi, liderliğini korudu

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 yendi ve liderliğini korudu.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:30
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Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bavyera ekibi, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

Werder Bremen 86. dakikada Niclas Füllkrüg'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 58'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, Wolfsburg sahasında Schalke 04'ü 5-0, Union Berlin sahasında Köln'ü 2-1, Mainz 05 de sahasında Freiburg'u 1-0 yendi.

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