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Spor

Bayern Münih doludizgin

Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Bayern Münih doludizgin
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Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 15. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Kim Min-Jae, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Freiburg'un tek golü 68. dakikada Matthias Ginter'den geldi.

Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 48'e çıkardı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Freiburg ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve 27 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Holstein Kiel'i ağırlayacak. Freiburg ise Bochum deplasmanına gidecek.

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