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Spor

Bayern Münih evinde dört köşe

Almanya 1. Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 4-2'lik skorla kazandı.

7 Aralık 2024 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Bayern Münih evinde dört köşe
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Almanya 1. Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 4-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, Dayot Upamecano'nun 18. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Heidenheim, 50. dakikada Mathias Honsak'ın golüyle eşitliği sağladı. Jamal Musiala, 56. dakikada Bayern Münih'i yeniden öne geçirdi. Leon Goretzka, 84'te farkı 2'ye çıkardı ancak Heidenheim, Niklas Dorsch ile 86'da yeniden maça ortak oldu.

Jamal Musiala, 90+1'de ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Mücadeleyi yüzde 82 topla oynama oranıyla bitiren Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkardı. Heidenheim ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz'a konuk olacak. Heidenheim ise evinde oynayacağı Stuttgart maçıyla birlikte yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

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