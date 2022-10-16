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Spor

Bayern Münih, Freiburg karşısında farka koştu

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Freiburg'u 5-0 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti.

16 Ekim 2022 Pazar 23:43 - Güncelleme:
Bayern Münih, Freiburg karşısında farka koştu
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 5-0 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'da 10. haftanın kapanış maçında Freiburg'u Allianz Arena'da konuk etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 13. dakikada Serge Gnabry, 33. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 52. dakikada Leroy Sane, 55. dakikada Sadio Mane ve 80. dakikada Marcel Sabitzer'in golleriyle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 19'a çıkardı ve lider Union Berlin'in 4 puan ardında 2. sıraya yükseldi.

Bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini yaşayan Freiburg ise 18 puanla 3. sıraya geriledi.

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