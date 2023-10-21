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Spor

Bayern Münih, galibiyetle devam ediyor

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gelecek olan Bayern Münih, ligde Mainz'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

21 Ekim 2023 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Bayern Münih, galibiyetle devam ediyor
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Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 3-12lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 11. dakikada Kingsley Coman ve 16. dakikada Harry Kane'in golleriyle maça hızlı başladı. Mainz, 43. dakikada Anthony Caci'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Leon Goretzka, 59. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 20'ye yükseltti ve lider Bayer Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon galibiyeti olmayan Mainz ise 2 puanda kaldı.

Bayern Münih, salı günü Galatasaray'a konuk olduktan sonra ligde Darmstadt'ı ağırlayacak. Mainz ise Bochum deplasmanına gidecek.

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