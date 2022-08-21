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Spor

Bayern Münih gol oldu Bochum'a yağdı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bochum'u 7-0 mağlup etti.

21 Ağustos 2022 Pazar 20:33 - Güncelleme:
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Bundesliga'nın 3. haftasında Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 7-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada Leroy Sane ile öne geçti. Matthijs De Ligt, 25. dakikada kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi. 33. dakikada Kingsley Coman, takımının 3. golünü kaydetti. Sadio Mane, 40'da 4. golü attı ancak VAR kararıyla bu gol iptal edildi. 43'te Mane bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 4-0 olarak tayin etti.

Sadio Mane, 60. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı. Christian Gamboa, 69. dakikada kendi kalesini buldu. 76. dakikada Serge Gnabry maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih, bu sonuçla ilk 3 haftada 15 gol atıp 1 gol yiyerek 3 galibiyet aldı. Bochum ise ilk 3 maçını puansuz kapattı.

Bir sonraki hafta Bayern Münih, Gladbach'ı ağırlayacak. Bochum ise Freiburg deplasmanına gidecek.

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