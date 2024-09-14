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Spor

Bayern Münih gol olup yağdı

Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Holstein Kiel'i 5-1 mağlup etti.

14 Eylül 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Bayern Münih gol olup yağdı
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Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaştı. Holstein Stadı'nda oynanan maçı Bayern 6-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jamal Musiala, 7, 43 ve 90+1. dakikada Harry Kane, 13. dakikada Remberk (k.k.) ve 65. dakikada Olise kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Gigovic'ten geldi.

Bayern'de Sacha Boey maça 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Laimer'e bıraktı.

Bu sonuçla Bayern, ligde 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Holstein ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Werder Bremen ile oynayacak. Holstein ise Bochum'a konuk olacak.

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