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Spor

Bayern Münih, Harry Kane için kesenin ağzını açtı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Tottenham'da forma giyen Harry Kane için 110 milyon euroluk teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

23 Şubat 2023 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Bayern Münih, Harry Kane için kesenin ağzını açtı
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Bayern Münih, sezon başında takımdan ayrılan Robert Lewandowski'nin yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Bavyera ekibinde Maxim Choupo Moting bu sezon çıktığı 15 maçta 8 gol ve 2 asist yaparak beklentilerin üzerinde performans gösterse de hala Alman ekibinin seviyesinde olduğu düşünülmüyor. Teknik direktör Julian Nagelsmann hücum hattı derinliğini artırmak istiyor.

İspanyol medyasından Todofichajes'in haberine göre, Bavyera ekibi Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için İngiliz ekibinin kapısını sezon sonunda çalmaya hazırlanıyor.

Haberde, Alman devinin Kane için İngiliz kulübüne 110 milyon euroluk teklifle gideceği belirtildi. 29 yaşındaki yıldızın Tottenham ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

Harry Kane, Tottenham kariyerinde 412 maçta forma giyerken 266 kez gol sevinci yaşadı.

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