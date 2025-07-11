Bayern Münih, Jamal Musiala'nın yerine Xavi Simons'u istiyor

Bayern Münih, Jamal Musiala'nın ağır sakatlığı sonrası yeni bir orta saha arayışına girdi. The Athletic'in haberine göre, Alman devi, RB Leipzig'in Hollandalı yıldızı Xavi Simons'u gündemine aldı. 21 yaşındaki futbolcu, Leipzig'in Avrupa kupalarına katılamayacak olması nedeniyle transfer fikrine sıcak yaklaşıyor.

Musiala, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile yaşadığı çarpışma sonrası fibula kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı yaşadı. Hemen ameliyata alınan Alman yıldızın, sahalardan uzun süre uzak kalması bekleniyor.

Xavi Simons, geçtiğimiz sezon RB Leipzig formasıyla 32 maçta 11 gol ve 7 asist kaydetti. Bayern Münih'in, genç oyuncunun bu performansını Musiala'nın yerini doldurabilecek bir profil olarak değerlendirdiği bildirildi.

Transferin, oyuncunun isteği ve Leipzig'in yaklaşımı doğrultusunda önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.