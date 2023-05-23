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Spor

Bayern Münih, Julian Nagelsmann'ın fesih bedelini belirledi

Bayern Münih, yollarını ayırdığı eski teknik direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşme fesih bedelini belirledi.

23 Mayıs 2023 Salı 01:44 - Güncelleme:
Bayern Münih, Julian Nagelsmann'ın fesih bedelini belirledi
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Bayern Münih 2021-22 sezonu başında teknik direktörlük koltuğuna Julian Nagelsmann'ı getirmişti. Genç teknik direktörle 24 Mart 2023 tarihinde vedalaşan Alman devi, Nagelsmann'ın sözleşme fesih bedelini belirledi.

JULIAN NAGELSMANN'IN BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bayern Münih yaklaşık 2 ay önce Julian Nagelsmann ile yollarını ayırsa da 35 yaşındaki teknik adamın Alman ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Bayern Münih, birçok kulübün radarında olan Julian Nagelsmann için 10 milyon Euro talep ediyor.

Julian Nagelsmann'ın adı Chelsea başta olmak üzere birçok takımla anılmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Hoffenheim'ın U19 takımında başlayan Julian Nagelsmann daha sonra sırasıyla Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'te görev almıştı.

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