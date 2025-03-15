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Spor

Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey'in bileti kesildi

Geçen sezon Galatasaray'dan 30 milyon avro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, hayal kırıklığı yaşattı. Buna göre Alman ekibi, Fransız sağ beki elinden çıkarmaya karar verdi.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Bayern Münih kararını verdi! Sacha Boey'in bileti kesildi
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Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, Bayern Münih'te istediği forma şansını bulamadı.

Son dönemde sağ bek pozisyonunda Josip Stanisic ve Konrad Laimer'i değerlendiren Bayern Münih, Boey'un takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Bild'den Christian Falk, Bayern Insider podcastinde yaptığı açıklamada, Boey'un takıma adapte olamadığını ve Alman devinin oyuncuyu satış listesine koyacağını belirtti.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yaz transfer döneminde sağ bek pozisyonuna büyük bir bütçe ayırmak istemeyen Bayern Münih, mevcut kadrosundaki alternatiflerle yola devam etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, Boey için gelen transfer tekliflerinin değerlendirileceği ve kulübün, düşük de olsa bir bonservis geliri elde etmek istediği aktarıldı.

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