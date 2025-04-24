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Spor

Bayern Münih kararını verdi! Zararına satış olabilir

Galatasaray'dan 35 milyon euroya Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey beklentinin çok altında kaldı. Oyuncu ile yolları ayırmak isteyen Alman ekibi gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Bayern Münih kararını verdi! Zararına satış olabilir
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Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle Alman ekibinde istediği performansa ulaşamadı.

GALATASARAY TAKİPTE

Bayern Münih, sezon sonunda Fransız futbolcu ile yollarını ayırmak istiyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

BAYERN'İN PLANI

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, 35 milyon euro (30 milyon euro + 5 milyon euro bonus) yatırım yaptığı Sacha Boey'un ayrılığında bu yatırımının büyük bir bölümünü kurtarmak istiyor.

CAZİP TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sacha Boey için Bayern Münih'in ödediği 35 milyon euro'yu kabul edecek bir takımın olmadığı ancak Alman ekibinin gelecek cazip teklifleri kabul edeceği aktarıldı.

GALATASARAY NE YAPACAK?

Galatasaray'ın ise Bayern Münih'in beklediği teklife ulaşıp ulaşmayacağının belirsiz olduğu yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih'e transfer olduğu Ocak 2024'ten bu yana dört kez sakatlık yaşayan Sacha Boey, Alman ekibinde çıktığı 16 maçta 2 asist yaptı.

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