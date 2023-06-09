Bayern Münih, Konrad Laimer transferini açıkladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Leipzig'den Avusturyalı milli futbolcu Konrad Laimer'i transfer ettiğini duyurdu.



Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Laimer ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtilerek, orta saha oyuncu için transfer bedelinin ödenmediği bilgisi aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki Laimer, kendisi için bir hayalin gerçekleştiğini belirterek, "Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Benim gibi Bayern Münih'in her zaman yüksek hedefleri var. Doğru yerdeyim." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da Salzburg ile 3 kez şampiyonluk yaşayan Laimer, 2017'de Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oldu.

Laimer, Leipzig formasıyla 190 maça çıktı, 15 gol kaydetti.