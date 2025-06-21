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Spor

Bayern Münih Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'yı garantiledi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Alman ekibi Bayern Münih, Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Bayern Münih Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'yı garantiledi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor.

ABD'nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan C Grubu karşılaşmasında Almanya temsilcisi Bayern Münih, Arjantin ekibi Boca Juniors'la karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Harry Kane'in 18 ve Michael Olise'nin 84. dakikada attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

Boca Juniors'ın tek golünü, 66. dakikada Miguel Merentiel kaydetti. Bayern Münih bu sonuçla son 16 takım arasına adını yazdırdı.

D Grubu maçında Tunus'un Esperance de Tunisie takımı, ABD ekibi Los Angeles'la Nashville'daki Geodis Park Stadı'nda karşılaştı.

Esperance de Tunisie, Youcef Belaili'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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