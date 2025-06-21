Bayern Münih Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16'yı garantiledi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor.
ABD'nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan C Grubu karşılaşmasında Almanya temsilcisi Bayern Münih, Arjantin ekibi Boca Juniors'la karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, Harry Kane'in 18 ve Michael Olise'nin 84. dakikada attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.
Boca Juniors'ın tek golünü, 66. dakikada Miguel Merentiel kaydetti. Bayern Münih bu sonuçla son 16 takım arasına adını yazdırdı.
D Grubu maçında Tunus'un Esperance de Tunisie takımı, ABD ekibi Los Angeles'la Nashville'daki Geodis Park Stadı'nda karşılaştı.
Esperance de Tunisie, Youcef Belaili'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.