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Spor

Bayern Münih, Lewandowski ile çeyrek finale kanatlandı

Şampiyonlar Ligi gecesinde Bayern Münih ile Chelsea son 16 turunun rövanşında karşı karşıya geldi. Robert Lewandowski'nin maça damga vurduğu gecede Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.

IHA09 Ağustos 2020 Pazar 00:17 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 00:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 3-0 yendiği rakibi Chelsea’yi sahasında da 4-1 mağlup eden Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman devi Bayern Münih, Allianz Arena’da İngiliz ekibi Chelsea’yi konuk etti. Mücadele çok hızlı başladı ve 10. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına gelen Robert Lewandowski, topu ağlara göndererek Bayern’i 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Robert Lewandowski’nin pasında topla buluşan Ivan Perisic farkı 2’ye çıkardı. 44. dakikada Tammy Abraham’ın golüyle ilk yarı Bayern Münih’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 76. dakikada Lewandowski’nin ortasında kale önünde Corentin Tolisso skoru 3-1’e getirdi. 83. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Lewandowski bir kez daha fileleri havalandırdı ve Bayern Münih sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Alman ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

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