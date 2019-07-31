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Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım üzüntüsü yaşanıyor. Bayern Münih maçında sakatlanan milli futbolcu en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
 
Audi Cup'ta Bayern Münih karşısına ilk 11 başlayan Hasan Ali, sakatlık sonrası 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı.
 
Hasan Ali Kaldırım böylece ligin ilk haftalarında forma giyemeyecek.

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