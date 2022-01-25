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Spor

Bayern Münih maçları yeniden taraftara açılıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, karşılaşmalarını tekrar seyircili oynayacak. Maçlarda en fazla 10 bin seyirciye izin verileceği aktarıldı.

AA25 Ocak 2022 Salı 23:52 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 23:52
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, karşılaşmalarını yeniden seyircili oynayacak.

Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada, Bavyera eyalet hükümetinin spor ve kültürel etkinlikler için seyirci sınırlarını gevşetme kararı aldığı belirtildi.

Bunun Bayern Münih'in Allianz Arena'da oynadığı karşılaşmaları da kapsadığına işaret edilen açıklamada, 27 Ocak'tan itibaren statlarda seyirci kapasitesinin yüzde 25'ine, ancak en fazla 10 bin seyirciye izin verileceği aktarıldı.

Bu uygulama, Bundesliga'da mücadele eden Augsburg, Greuther Fürth ve Bavyera'da yer alan 2. Lig takımları ile diğer spor branşları için de geçerli olacak.

Almanya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında büyük etkinliklere seyirci alınmasına ilişkin eyaletler farklı uygulamalar bulunuyor.

Borussia Dortmund, Köln ve Bayer Leverkusen'in yer aldığı Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 13 Ocak'ta alınan karara göre statlara sadece 750 seyirci alınıyor.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, eyaletlerde farklı uygulamaların olmasına tepki göstererek, tedbirlere karşı dava açmayı incelettireceklerini kaydetti.

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