Bayern Münih, Mainz deplasmanında kayıp

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenildi.

Bayern Münih Bundesliga'nın 29. haftasında Mewa Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 29. dakikada Sadio Mane'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Mainz 05 65. dakikada Ludovic Ajorque, 73. dakikada Leandro Barreiro ve 79. dakikada Aaron Martin ile bulduğu 3 golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında darbe alan Bayern Münih 59 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Mainz 05 ise puanını 45'e çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Hoffenheim'i 3-1, Wolfsburg deplasmanda Bochum'u 5-1 ve Werder Bremen deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2 mağlup etti.