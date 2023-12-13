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Spor

Bayern Münih, ManU'ya son darbeyi vurdu!

Şampiyonlar Ligi A Grubunda Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'a konuk oldu. Bavyera ekibi karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve İngiltere temsilcisi grupta sonuncu olarak Devler Ligine veda etti.

13 Aralık 2023 Çarşamba 01:07 - Güncelleme:
Bayern Münih, ManU'ya son darbeyi vurdu!
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Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Bayern Münih oldu. Bu sonucun ardından Manchester United, Avrupa defterini kapattı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

Erik Ten Hag yönetimindeki Manchester United kalesinde 15 gol görerek, Şampiyonlar Ligi tek grup aşamasında en çok gol yiyen İngiliz takımı olarak kayıtlara geçti.

Manchester United'da Altay Bayındır maçı yedek kulübesinde tamamladı. Bayern Münih'te Kim Min-Jae 90 dakika görev yaptı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 16 puanla gruptan lider çıktı. Manchester United 4 puanla grubu son sırada bitirdi.

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