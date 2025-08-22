Bayern Münih, Marco Asensio için devreye girdi

Paris Saint-Germain'in gelecek planları arasında yer almayan Marco Asensio için Almanya'dan sürpriz talip çıktı.

Fichajes'in haberine göre, Bayern Münih, Marco Asensio'yu transfer listesine ekledi ve yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu transfer etmeyi ciddi olarak düşünüyor.

Fransız ekibi, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığına engel koymayacak. PSG, Luis Enrique'nin planları arasında yer almayan İspanyol oyuncuyu, Eylül ayına kadar kadroda tutmak istemiyor. Marco Asensio'nun Alman ekibine gitmeye olumlu baktığı belirtildi.

Haberde, Bayern Münih ve PSG arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE DEVREDEYDİ

Asensio, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, İspanyol futbolcunun transferinde önemli mesafe kat etmiş ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.