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Spor

Bayern Münih, Mathys Tel'i kadrosuna katıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in 17 yaşındaki forvet oyuncusu Mathys Tel'in transferi için Rennes ile 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

24 Temmuz 2022 Pazar 00:44 - Güncelleme:
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Bayern Münih; de Ligt, Mane, Gravenberch ve Mazraoui'nin ardından 5. transferini yapmaya hazırlanıyor.

le Parisien'in haberine göre; Alman devi Fransız ekibi Rennes'in 17 yaşındaki forvet oyuncusu Mathys Tel'i transfer ediyor. Haberde yer alan bilgiye göre iki kulüp genç oyuncunun transferi için bonuslarla birlikte 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

Geçen sezon profesyonel seviyede sadece 89 dakika süre alan ve 10 maçta forma giyen Tel, takımı Rennes adına gol üretememişti.

Bunlar 17 yaşındaki santraforun profesyonel kariyerindeki toplam süreyi oluşturuyor.

Bayern Münih şu ana kadar yaptığı transferlere toplam 117.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

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