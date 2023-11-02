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Spor

Bayern Münih neye uğradığını şaşırdı! 3. Lig takımına elendi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası'nda hiç beklemediği bir yara aldı. 3. Lig ekibi Saarbrücken ile karşılaşan Bayern, 90+6'da yediği gol ile kupada sürpriz bir şekilde saf dışı kaldı.

2 Kasım 2023 Perşembe 01:25 - Güncelleme:
Bayern Münih neye uğradığını şaşırdı! 3. Lig takımına elendi
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e konuk oldu.

Ludwigspark'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Saarbrücken son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve Bayern Münih'i kupanın dışına itmeyi başardı.

Maçın ilk golünü Bayern Münih adına 16. dakikada Thomas Müller kaydederken, ev sahibi Saarbrücken'e tarihi galibiyeti golleri getiren goller; 45+1'de Patrick Sontheimer ve 90+6'da Marcel Gaus'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih kupaya oldukça erken bir şekilde veda ederken, Saarbrücken adını üst tura yazdıran taraf oldu.

DE LIGT SAKATLANDI

Öte yandan Bayern Münih'te Hollandalı stoper Matthijs de Ligt karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. De Ligt'in sakatlığı sonrası stoperde Joshua Kimmich görev yaptı.

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