Spor

Bayern Münih, Nicolas Jackson için yeniden devrede

Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde transferinden vazgeçtiği 24 yaşındaki futbolcu Nicolas Jackson için yeniden devrede.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Bayern Münih, Nicolas Jackson için yeniden devrede
Daha önce kiralık transferi sonlandırılan Nicolas Jackson'ın, Bayern Münih'e transferi yeniden gündeme geldi.

Sky DE'nin edindiği bilgilere göre, önceki gece resmen iptal edilen kiralık anlaşmanın ardından, iki kulüp arasında üst düzey gizli görüşmeler ve müzakereler yeniden başladı.

JACKSON, BAYERN YOLUNDA

Daha önceki anlaşmanın iptal edilmesi taraftarlar için sürpriz olmuştu, ancak son gelişmelerle birlikte Jackson'ın Bayern'e transferinin tekrar değerlendirildiği ortaya çıktı.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

