İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2022 Pazartesi / 18 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8337
  • EURO
    16,3876
  • ALTIN
    920.157
  • BIST100
    2175.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Noussair Mazraoui'nin peşinde
Spor

Bayern Münih, Noussair Mazraoui'nin peşinde

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Hollanda Eredivisi ekibi Ajax'ta forma giyen Noussair Mazraoui'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

21 Mart 2022 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:51
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih için önemli bir iddia geldi.

Alman basınına göre, Bayern Münih'in Barcelona'nın da transferi için yoğun uğraş verdiği Noussair Mazraoui için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberde Alman devinin oyuncuya yıllık 10 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, bu teklifin Barcelona'ya kıyasla daha yüksek olduğu ve Katalan deviyle transfer yarışına girebileceği ifade edildi.

Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.