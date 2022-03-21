Bayern Münih, Noussair Mazraoui'nin peşinde

21 Mart 2022 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:51

Transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih için önemli bir iddia geldi.

Alman basınına göre, Bayern Münih'in Barcelona'nın da transferi için yoğun uğraş verdiği Noussair Mazraoui için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberde Alman devinin oyuncuya yıllık 10 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca, bu teklifin Barcelona'ya kıyasla daha yüksek olduğu ve Katalan deviyle transfer yarışına girebileceği ifade edildi.

Ajax ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 31 maçta, 5 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.