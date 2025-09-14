İSTANBUL 27°C / 19°C
14 Eylül 2025 Pazar
  • Bayern Münih, Olise için servet istiyor
Spor

Bayern Münih, Olise için servet istiyor

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu Michael Olise'nin bonservisini 115 milyon euro olarak belirledi.

14 Eylül 2025 Pazar 14:34
Bayern Münih, Olise için servet istiyor
Almanya Bundesliga'nın dev ekibi Bayern Münih, büyük kulüplerin radarında olan Fransız yıldızının bonservisini belirledi.

Football Insider'in haberine göre; Bavyera ekibi, Liverpool'un ilgilendiği Michael Olise'nin bonservisini 115 milyon euro olarak güncelledi.

2024 yaz transfer döneminde Crystal Palace'dan Bayern Münih'e transfer olan 23 yaşındaki oyuncunun, Alman ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Olise, çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol, 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
