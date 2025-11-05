İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1068
  • EURO
    48,4082
  • ALTIN
    5321.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, PSG'yi Luis Diaz ile yıktı
Spor

Bayern Münih, PSG'yi Luis Diaz ile yıktı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i Luis Diaz'ın attığı 2 golle 2-1 mağlup etti. Kolombiyalı yıldız ayrıca 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haber Merkezi5 Kasım 2025 Çarşamba 01:12 - Güncelleme:
Bayern Münih, PSG'yi Luis Diaz ile yıktı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan maçı Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada Luis Diaz'ın attığı golle PSG karşısında 1-0 öne geçti.

PSG forması giyen Ousmane Dembele, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı ve 25. dakikada yerini Kang-in Lee'ye bıraktı.

Bayern Münih'te ilk golü atan Luis Diaz, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Konuk ekip Bayern Münih'te iki golü atan Luis Diaz, 45. dakikada Achraf Hakimi'ye yaptığı faulün ardından VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü. Sakatlanan Hakimi, gözyaşları içerisinde kenara geldi.

PSG, aradığı golü 74. dakikada buldu. Fransız ekibinde bu dakikada ağları havalandıran isim Joao Neves oldu.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puana yükseldi. Paris Saint-Germain, 9 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Arsenal deplasmanına gidecek. PSG, sahasında Tottenham'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.