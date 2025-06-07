Bayern Münih, Rafael Leao'yu istiyor

Bayern Münih, AC Milan'dan Rafael Leao'yu transfer etmek için bastırıyor ve görüşmeler önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Bavyeralılar, Portekizli yetenekle ilgileniyor ve kanat oyuncusu için makul bir teklifi değerlendiriyor. Gazeteci Nicolo Schira'ya göre Alman kulübü, Leao için AC Milan'a bir oyuncuya ek olarak 60 milyon euro (50 milyon £/68 milyon $) teklif etmeye hazır. Kulüpler önümüzdeki haftalarda bir anlaşma yapmak için doğrudan temas halinde olacaklar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden AC Milan'ın bütçesinde kapatması gereken bir boşluk var. Manchester City'den Tijjani Reijnders'in ardından satılacak bir sonraki büyük isim Leao olabilir. Milan'ın savunmayı güçlendirmek istediği düşünüldüğünde, Calciomercato'nun haberine göre Kim Min-jae'nin de anlaşmaya dahil edilmesi istenebilir. Bu durumda Güney Koreli oyuncu Serie A'da son olarak Napoli forması giydikten sonra İtalya'ya dönmüş olacak.

Bayern kanatlardaki opsiyonlarını güçlendirmek için yeni bir hücum oyuncusu arıyor. Leroy Sane'nin sözleşmesi ay sonunda sona erecek ve kulübün kalış süresini uzatma teklifine rağmen oyuncu daha yüksek maaş arayışıyla ayrılmaya karar verebilir. Arsenal'e transfer olacağı konuşulan Alman oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi onu Tottenham'a önerdi ve kararlarını bekliyor.