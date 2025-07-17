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Spor

Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi

Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Sacha Boey'u uygun bir teklif gelmesi halinde satabilir.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi
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Almanya Ligi takımlarından Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'i takımdan gönderme kararı aldı.

Bild gazetesi, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30 milyon euroya transfer eden Bayern Münih'in, uygun bir teklif gelmesi halinde Fransız sağ beki satacağını duyurdu.

BAYERN'DE KALMAK İSTİYOR

Haberde, Galatasaray'ın bir süredir 24 yaşındaki sağ bekin transferi için uğraştığını ancak Sacha Boey'in Bayern Münih'te kalmak istediği vurgulandı.

Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'nin kadroda düşünmediği Boey, geçtiğimiz sezonda 21 maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.

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