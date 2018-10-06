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Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.

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Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.      

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.     

Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.

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