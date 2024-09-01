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Spor

Bayern Münih seriye bağladı

Thomas Müller'in, Bayern Münih formasıyla 710 kez maça çıkarak en çok maça çıkan oyuncu rekorunu kırdığı maçta Bavyera ekibi, Freiburg'u 2-0 mağlup etti.

1 Eylül 2024 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Bayern Münih seriye bağladı
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Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern 2-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Freiburg, 90+7. dakikada Lucas Holer ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

MÜLLER, TARİHİ REKORUNU GOLLE KUTLADI

710 kez Bayern Münih formasını en çok giyen oyuncu rekorunu Sepp Maier'in elinden alan Thomas Müller, golünü de atarak çifte kutlama yaşadı.

EREN DİNKCİ, SON 27 DAKİKADA OYNADI

Freiburg'ta forma giyen milli forvet Eren Dinkci, 63. dakikada Merlin Rohl yerine oyuna dahil oldu.

VINCENT KOMPANY İLE 2'DE 2

Bayern Münih, yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile lige 2'de 2 ile başladı. Freiburg ise 3 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Bayern Münih, Holstein Kiel deplasmanına gidecek. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.

  • ThomasMüller
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