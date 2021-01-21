İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4102
  • EURO
    8,9919
  • ALTIN
    445.644
  • BIST100
    1569.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih tek golle kazandı, liderliğini sürdürdü
Spor

Bayern Münih tek golle kazandı, liderliğini sürdürdü

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'u 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 01:05 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 01:05
ABONE OL

WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg’a konuk oldu.

Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 39’a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.

Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.

Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin’i 1-0 yendi.

Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 35’e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih’in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga’da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04’ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart’ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.