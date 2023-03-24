Bayern Münih, Thomas Tuchel'i açıklamaya hazırlanıyor

Bayern Münih'te hareketli saatler yaşanıyor. Liderliği Borussia Dortmund'a kaptıran Bayern'de Julian Nagelsmann dönemi sona eriyor. Alman devinin yeni teknik direktörü ise Thomas Tuchel olacak.

NAGELSMANN GİDİYOR, THOMAS TUCHEL GELİYOR

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Julian Nagelsmann'ın biletini kesti. Leverkusen'e 2-1 yenilip liderliği Borussia Dortmund'a kaptıran Bayern'de Nagelsmann dönemi resmen sona eriyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Öte yandan Bayern Münih'in yeni teknik direktörü de belli gibi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Alman devi, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Tuchel'i getiriyor. Başarılı hocanın Bayern'in teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Daha önce Almanya'da A takım düzeyinde Mainz ve Dortmund'da teknik direktörlük yapan Thomas Tuchel, PSG macerası sonrası çalıştırdığı Chelsea'den Eylül 2022'de ayrılmıştı.