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Spor

Bayern Münih, Tuchel için karar değiştirdi!

Bayern Münih, teknik direktörü Thomas Tuchel için sürpriz bir karar aldı. Alman ekibinin, sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlandığı deneyimli teknik adam ile yola devam edeceği belirtildi

16 Mayıs 2024 Perşembe 01:35 - Güncelleme:
Bayern Münih, Tuchel için karar değiştirdi!
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Bayern Münih sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Thomas Tuchel için çarpıcı bir karar aldı.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre Bayern Münih yönetimi yollarını ayırmayı planladığı Thomas Tuchel ile devam etme kararı aldı.

Haberin detaylarında yönetimin istedikleri teknik direktörleri getiremediği için bu kararı aldığı iddia edildi.

Ayrıca Alman basınında çıkan diğer haberlere göre Manuel Neuer'inde bulunduğu bir grup oyuncunun yönetim ile konuşup, "Thomas Tuchel'in kalmasını istiyoruz." dediği de söylendi.

60 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih'in başında 60 resmi maça çıkan Thomas Tuchel bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alırken maç başına 1.98 puan ortalaması tutturdu.

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