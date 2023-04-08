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Spor

Bayern Münih, Tuchel ile kazanmaya devam ediyor

Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg ile karşı karşıya gelen Bayern Münih rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla birlikte Thomas Tuchel görev geldikten sonraki ikinci galibiyetini aldı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Bayern Münih, Tuchel ile kazanmaya devam ediyor
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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına konuk oldu.

Bayern Münih rakibini, Matthijs de Ligt'ın 51. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Hafta arasında rakibine 2-1 yenilerek Almanya kupasına veda eden Bayern Münih, Freiburg'tan rövanşı aldı.

Bayern Münih ayrıca yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde ligde oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 58 puana yükseldi. Freiburg 47 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak. Freiburg, Werder Bremen deplasmanına gidecek

Thomas Tuchel, Bayern Münih'e gelmeden önce Chelsea'de teknik direktör olarak görev alıyordu.

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