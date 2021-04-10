Bayern Münih, Union Berlin engelini aşamadı

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:46 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:46

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 28. haftasında Allianz Arena'da Union Berlin'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 68. dakikada Jamal Musiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole başkent ekibi 86. dakikada Marcus Ingvartsen ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Union Berlin ise 40 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor.

- Leipzig, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig, deplasmanda Werder Bremen'i 4-1 yendi.

Leipzig, 23. dakikada Dani Olmo, 32. ve 41. dakikalarda Alexander Sorlöth'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Werder Bremen, 61. dakikada Milot Rashica'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı.

Leipzig, 63. dakikada Marcel Sabitzer ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Leipzig, 60 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt sahasında Wolfsburg'u 4-3 mağlup ederken, Hertha Berlin-Borussia Mönchengladbach müsabakası 2-2 sona erdi.