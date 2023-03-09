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Spor

Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Milan çeyrek finale yükseldi.

AA9 Mart 2023 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Bayern Münih ve Milan çeyrek finalde
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.

İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

TOTTENHAM'LA BERABERE KALAN MİLAN, TUR ATLADI

Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.

Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.

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