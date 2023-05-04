Bayern Münih, Victor Osimhen'dan vazgeçti

Bundesliga'da istikrarsız bir performans göstermesine karşın yeniden liderliğe yükselen Bayern Münih'de gelecek sezonun transfer planlaması şekilleniyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre; gelecek sezon takıma net bir golcü katmak isteyen Bayern Münih, Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer etmekten vazgeçti.

"LEWANDOWSKI GİBİ DEĞİL"

Haberde, Bayern yönetiminin Osimhen için istenen 150 milyon euroyu yüksek bulduğu ve oyuncunun Lewandowski'nin yerini doldurup dolduramayacağı konusunda çekinceleri olduğu gerekçesiyle bu transferde geri adım attığı ifade edildi.

Bu sezon Napoli ile 33 resmi maça çıkan 24 yaşındaki forvet, bu maçlarda 26 gol 5 asist kaydetti.