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Spor

Bayern Münih, Yann Sommer transferini açıkladı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen kaleci Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

19 Ocak 2023 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Bayern Münih, Yann Sommer transferini açıkladı
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Bayern Münih, Manuel Neuer'in sakatlığının ardından kaleyi emanet edeceği ismi buldu.

Bavyera devi, Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli eldiven ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bayern Münih'in, bu transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon euro bonuslar ödeyeceği öne sürüldü.

YANN SOMMER'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yann Sommer, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla şu ana kadar 11 resmi maçta forma giydi. Toplam 913 dakika süre alan İsviçreli kaleci, 14 gole engel olamazken 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

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