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Spor

Bayern Münih, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Bu sezon şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulübün efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge, gelecek sezon takımın başında Vincent Kompany'nin olacağını söyledi.

28 Mayıs 2024 Salı 20:04 - Güncelleme:
Bayern Münih, yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Bayern Münih'in efsane oyuncularından ve bir dönem CEO görevini de üstlenen Karl-Heinz Rummenigge, Bavyera ekibinin yeni teknik direktörünü açıkladı.

"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"

Karl-Heinz Rummenigge, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Vincent Kompany'nin takımın başına getirileceğini açıkladı.

İşte Rummenigge'nin o açıklaması:

"Yönetimimiz yeni teknik direktör olarak Vincent Kompany'de karar kıldı. Son detayların ardından resmi açıklama yapılacak."

96 MAÇA ÇIKTI

Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.

  • BayernMünih
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  • TeknikDirektör

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