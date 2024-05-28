Bayern Münih, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Bayern Münih'in efsane oyuncularından ve bir dönem CEO görevini de üstlenen Karl-Heinz Rummenigge, Bavyera ekibinin yeni teknik direktörünü açıkladı.
"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"
Karl-Heinz Rummenigge, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Vincent Kompany'nin takımın başına getirileceğini açıkladı.
İşte Rummenigge'nin o açıklaması:
"Yönetimimiz yeni teknik direktör olarak Vincent Kompany'de karar kıldı. Son detayların ardından resmi açıklama yapılacak."
96 MAÇA ÇIKTI
Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.