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Bayern Münih yetkilileri Türk Telekom'da Ozan Kabak'ı takip etti

Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından takip edildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Rizespor 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılıların genç oyuncusu Ozan Kabak'ın karşılaşmada Bayern Münihli bir yetkili tarafından izlendiği ortaya çıktı

BiP Spor'un haberine göre, Ozan Kabak, Rizespor maçında Bayern Münih izleme komitesinden bir yetkili tarafından takip edildi.

Doğu tribünündeki 2018 numaralı locada misafir edilen Bayern Münih'in temsilcisi Ozan ile ilgili 10 sayfa kadar not tuttuğu bilgisine yer verildi

18 yaşındaki Türk oyuncu, sezon sonuna kadar başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından izlenmeye devam edilecek.

Ozan'ı takip eden takımlar arasında Manchester United, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid, Roma, Inter ve Juventus'un da olduğu iddia ediliyor.

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