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Spor

Bayern Münih'den açıklama: ''Maaş ve sözleşmeler gözden geçirilecek''

Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige koronavirüs sebebiyle kulüplerin oyuncu maaş ve bonservislerini yeniden gözden geçirmek zorunda olacağını söyledi.

28 Mart 2020 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 00:43
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Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl Heinz Rummenigge son günlerde çıkan transfer dedikoduları ve koronavirüsün gölgesindeki futbol gündemiyle ilgili konuştu.

Rummenige verdiği röportajda koronavirüs sebebiyle futbolun her alanında tam bir belirsizlik olduğunu söyleyen Rummenige, "Bugün kimse önümüzdeki hafta veya aylarda neler olacağını bilemiyor. Bu yüzden biz de yeni transfer konusunu askıya aldık. Tahmin edebileceğim tek şey Avrupa'daki tüm kulüplerin bonservis ve oyuncu maaşlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalacak" sözlerini sarf etti.

Kulüpte sözleşmeleri biten oyuncuların durumlarının transfer dönemlerinin belirsizliği nedeniyle netleşmediğini söyleyen Rummenige, sadece 2021'de sözleşmesi bitecek olan Neuer, Müller, Alcantara ve Alaba ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

SANE - ALABA DEDİKODUSUNA YANIT

Transfer dedikodularından en çok konuşulan Leroy Sane - David Alaba takası ile ilgili ise Rummenige, "Sözlentileri ben de duyuyorum. Sane karşılığında Alaba'nın gidişine izin vereceğimiz yazıyordu. Bu tamamen gerçeklik dışı bir haber" sözlerini kullandı.

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