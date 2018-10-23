Bayern Münih'e 2 dakika yetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, AEK-Bayern Münih ve Young Boys-Valencia maçlarıyla başladı.

E Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih, Yunanistan'da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih'in gollerini 61. dakikada Javi Martinez ve 63. dakikada Robert Lewandowski attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

Günün diğer maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile İspanya ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys'un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu'nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.