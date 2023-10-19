Bayern Münih'e iyi haber! Sakatlıkları olan oyuncular geri dönüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih'in sakat futbolcularının son durumu belli oldu.

Alman devinde daha önce sakatlığı bulunan Joshua Kimmich, Matthijs de Ligt, Manuel Neuer, Tarek Buchmann, Choupo Moting'in iyileştiği ve gelecek maçta Thomas Tuchel'in forma şansı vermesi halinde sahaya çıkacağı belirtildi.

Kolunda yırtık tespit edilen Serge Gnabry, Uyluğundan sakatlanan Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun sakatlıklarının devam ettiği kaydedildi.

Bu 3 oyuncunun Galatasaray'a karşı forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim 2023 yılında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi öncesi ligde Mainz'e konuk olacak. Galatasaray ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek