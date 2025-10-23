İSTANBUL 21°C / 18°C
Spor

Bayern Münih'e NBA'den takviye

Alman ekibi Bayern Münih, NBA takımlarından Dallas Mavericks forması giyen yıldız basketbolcu Spencer Dinwiddie'yi kadrosuna kattı.

23 Ekim 2025 Perşembe 20:02
Bayern Münih'e NBA'den takviye
ABONE OL

Almanya ekibi Bayern Münih, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Dallas Mavericks forması giyen skorer oyuncu Spencer Dinwiddie'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki ABD'li şutörle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Dinwiddie, 2014'te adım atarak 11 sezon görev aldığı NBA'de Mavericks'in yanı sıra Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Los Angeles Lakers formaları giydi.

İlk kez Avrupa'da görev yapacak tecrübeli basketbolcu, NBA'de çıktığı 621 normal sezon maçında 13 sayı, 3 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

