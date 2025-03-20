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Spor

Bayern Münih'in 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti

Bayern Münih Dünya Karması'nın Çinli oyuncusu Jiaxuan Guo 18 yaşında hayatını kaybetti.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Bayern Münih'in 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti
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Şubat ayında antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki Çinli oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti.

Alman kulübü Bayern Münih'in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, 6 Şubat'ta İspanya'da bir antrenman maçı sırasında geçirdiği trajik kazanın ardından ciddi bir kafa travması yaşayan genç oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Genç stoper, 2023 yılında dünyanın dört bir yanından oyunculara yeteneklerini sergileme şansı veren Bayern Münih Dünya Karması'nda forma giymişti. Jiaxuan Guo, Çin'in genç milli takımlarında da görev yapmıştı.

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