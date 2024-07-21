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Spor

Bayern Münih'in gözü son şampiyonun yıldızında

Alman devi Bayern Münih, gelecek sezon Bayer Leverkusen formasıyla müthiş bir performansa imza atan Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor.

21 Temmuz 2024 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Bayern Münih'in gözü son şampiyonun yıldızında
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Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Bavyera devi, Wirtz'i gelecek sezon ana transfer hedefi olarak belirledi.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Wirtz için, "Onu Bayern Münih'te görmek istediğimi herkes biliyor." şeklinde konuştu.

Bayer Leverkusen, geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldızı en az bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen'de 49 maçta 18 gol atmış ve 19 asist yapmıtşı. Wirtz'in bu performansı sonrası adı Bayern Münih dışında; Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi takımlarla da anılmıştı.

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