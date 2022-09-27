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Spor

Bayern Münih'in hedefi Harry Kane

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Tottenham'da forma giyen Harry Kane'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

27 Eylül 2022 Salı 18:00 - Güncelleme:
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Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, forvet transferi için düğmeye bastı. Bayern, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

KANE, BAYERN MÜNİH'İN GÜNDEMİNDE

Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transferi sonrasında boşluğu dolduramayan Bavyera ekibi, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

TOTTENHAM'IN KANE KARARI

Alman basınında yer alan haberlere göre; Kane ve Bayern Münih arasında bir temas kuruldu. İngiliz ekibi Tottenham ise Kane'nin sözleşmesini uzatmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tottenham formasıyla Harry Kane 9 maçta 6 gol 1 asist üretti. Geçen sezon 50 maçta 27 gol 10 asistlik performans sergileyen kulübü yaklaşık 200 milyon euro değer biçmişti.

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